نحن لا نرى الأشياء كما هي.. رسالة غامضة من إنجي المقدم على إنستجرام

ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتي:
القمر - تجننى - أجمل واحده فى مصر
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وقدمت إنجي المقدم، على مدار مشوارها الفني العديد من الأعمال الهامة، كان من بينها مسلسل حواديت الشانزليزيه، وولد الغلابة، وليالي أوجيني، وحكايات بنات ج2 وج3، و30 يومًا، لا تطفئ الشمس، وفيلم رأس السنة، وغيرها من الأعمال.
وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "لعبة النسيان"، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وهو من بطولة دينا الشربيني بجانب كل من أحمد داوود والفنانة الراحلة رجاء الجداوي.
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