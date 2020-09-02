شيرى عادل تفاجئ متابعيها بصورة بدون مكياج.. شاهد

نشرت الفنانة شيرى عادل صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت شيرى عادل في الصورة بملامح حزينة، بدون مكياج.

وتوالت التعليقات علي الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: _ " مالك زعلانه ليه " _ " ايه الحلاوه دي " _ " ايه القمر دا " .

وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.

ويذكر أن آخر أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.