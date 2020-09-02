صبا مبارك تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت صبا مبارك في الصورة بإطلالة شقيقة خلال مهرجان الجونه العام الماضي .

وعلقت علي الصورة قائلة : " السنة اللي فاتت في #الجونة " .

وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.