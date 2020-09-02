فن ومشاهير

صبا مبارك تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة

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نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . 

وظهرت صبا مبارك في الصورة بإطلالة شقيقة خلال مهرجان الجونه العام الماضي . 

وعلقت علي الصورة قائلة : " السنة اللي فاتت في #الجونة " . 

وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس .

والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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