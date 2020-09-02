صبا مبارك تستعيد ذكرياتها في مهرجان الجونة

وظهرت صبا مبارك في الصورة بإطلالة شقيقة خلال مهرجان الجونه العام الماضي .
وعلقت علي الصورة قائلة : " السنة اللي فاتت في #الجونة " .
وكانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.
والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.
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