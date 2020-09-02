دينا الشربيني تنتهي من تصوير فيلم "30 مارس"

وتدر أحداث فيلم " 30 مارس" فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح.
والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي.
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