إيه الجمال ده.. عائشة بن أحمد تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وعلقت عائشة قائلة " الألوان ، مثل الميزات ، تتبع تغيرات المشاعر " . ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : ربنا يحفظك - مشاء الله - ايه الجمال ده اقرا ايضا :

عائشة بن أحمد: أعاني من فوبيا الأماكن الضيقة وشاركت عائشة بن احمد فى بطولة فيلم " توأم روحي" و يدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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