جوني ديب يطلب تأجيل قضية التشهير ضدآمبر هيرد.. اعرف الحكاية

ويعود سبب التأجيل بسبب حاجة جوني ديب الى وقت للتفرغ للتوضير فيلمه الجديد Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 .
خلال جلسات القضية ، كشف جوني ديب أنه خسر نصف مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب سوء إدارة أعماله التي كبدته خسارة وصلت لـ 510 مليون دولار أمريكي، حيث قام بدفع 5 ملايين غرامة بسبب تجاهلهم دفع الضرائب لمدة 13 عامًا.
وقال جوني ديب إن مديري أعماله حصلا على 19 مليون دولار بالخطأ كعمولة لهما، مصرحًا: " تعرضت للخيانة".
من جانبهما، أشار مدير أعمال النجم العالمي إلى أنه كان يهدر امواله بشكل مبالغ فيه بشرائه منازل تقدر بـ 60 مليون دولار أمريكي وجزيرة خاصة وتخصيص مبلغ 25 الف دولار امريكي شهريا لشراء الخمور.
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