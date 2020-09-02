شاهد.. أحدث ظهور لـ محمود حجازى عبر إنستجرام

نشر الفنان محمود حجازى، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهر حجازى بـ لوك كاجوال كما نالت صورته عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات جاء بعضها كالأتي :

وربنا انت برنس يا محمود

بحبك جدا والله

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حلوة اوى دى

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي ‏

ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.