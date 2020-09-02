نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها: اختارت مجلة فوربس الأمريكية المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، لتكون الفنانة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي لعام 2020. طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند بوسترا جديدا لفيلم no time to die للنجم البريطاني دانيال كريج. Advertisements تتعرض الفنانة دينا الشربيني لحملات هجوم دائمة من رواد السوشيال ميديا كلما انتشرت لها صورة بصحبة زوجها النجم عمرو دياب. هي واحدة من أجمل نجمات هوليوود وأكثرهن اثارة وجرأة، ورغم ذلك لم تعتمد فقط على أنوثتها لكي تضيء في سماء السينما العالمية، إنها النجمة العالمية سلمى حايك الذي يصادف اليوم الثاني من شهر سبتمبر عيد ميلادها. أحيت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب ذكرى ميلاد والدها بنشر صور وفيديوهات قديمة له عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن| رغم زواجهما رسمياً.. سر رفض دينا الشربيني الرد على اتهامات جمهور عمرو دياب.. رسالة ابنة عامر منيب لوالدها في ذكرى ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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