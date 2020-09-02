نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي: ميدو أول لاعب مصري يصل للعالمية في المقال التالي
ودافع كريم فهمي عن ميدو، قائلا: هو الشباب الصغير اللي بيعمل كوميكس علي ميدو والهزار علي موضوع زلاتان، ماشي هزر مره واتنين بس الكتير بيبوخ اوي، وبعدين انا قلت شباب صغير عشان واضح انهم مش عارفين ميدو ده كان ايه وماشافوش مسيرته والفرق اللي لعب ليها.
و تابع "فهمي" حديثه قائلاَ: "ميدو اول لعيب مصري يوصل للعالمية بمعني الكلمة ولحد دلوقتي اسمه معروف بره وبيحترموه جدا، يعني ميدو رمز مهم في المنطقة ديه وعلي فكرة جت فترة كان اعلي وانجم من زلاتان فعلا تخيلوا.
يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.
"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.
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