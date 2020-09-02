قلعة الفيقين … معلم تاريخي بارز بولاية منح

منح : من سالم بن خليفة البوسعيدي

قلعة الفيقين معلم تراثي بارز تقع بعلوها الشاهق في قلب قرية الفيقين بولاية منح وكأنها الحارس الأمين الذي يطاول عنان السماء، بُنيت في العام الهجري 1027، الموافق 1617 ميلادي بأيادٍ عمانية سطرت هذا المعلم التاريخي الذي ظل شامخا حتى يومنا هذا، وتتكون القلعة من أربعة أدوار حيث كان بابها مجهولا، لا يعرف له طريق ولم يكن باستطاعة أي زائر الدخول لها آنذاك، إلا بواسطة حبل يتدلى من الدور الثاني، حتى حظيت بالترميم وافتتح لها باب رئيسي من جزئها الجنوبي.

تتميز القلعة باستحكاماتها الدفاعية التي تعكس فطنة المهندس المعماري العماني في أساليب الدفاع حيث تنتشر الفوهات في الأعلى والمساقط في مداخل القلعة التي تستخدم لصب الزيت والعسل المغلي والماء الساخن على الأعداء إلى جانب وجود غرف الإيواء والمخازن والنضد والمكتبة وبئر للشرب، كما يوجد بداخلها سجن يسمى المطمرة، وافتتحت رسميا في عام التراث 1994 م بعد ترميمها بالكامل وتستقبل كافة الزائرين لها للاطلاع على ما تحتويه من مكنونات تراثية.