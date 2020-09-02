حسين الجسمي يقترب من الـ 60 مليون مشاهدة بـ أغنية "بالبنط العريض"

تخطي النجم حسين الجسمي، 50 مليون ونصف بـ أغنيته الجديدة "بالبنط العريض"، التى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب". كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك.. ". يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما. ويقدم الجسمي هذه الأغنية لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، ذات الإيقاعات المختلفة التي تحمل معها مختلف أنواع البهجة والسعادة.



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