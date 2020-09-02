قمر والفستان تحفة.. شاهد أنغام تبهر جمهورها في أحدث ظهور

حازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

قمر والفستان تحفة - وانا بحبها وبرتحلها بتجنن - مشاء الله

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وحصدت الفنانة أنغام، مليونا و266 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية يوم 28 أغسطس.

يأتي ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها خلال الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على انستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.