بمكياج شبابي مميز .. هدى المفتي تلفت الأنظار على انستجرام

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ،وتميز ظهورها بمكياج شبابي مميز .

وكانت قد ذكرت الفنانة هدى المفتي ، إن مسلسل "كأنه امبارح " على الرغم أنه لم يكن أول تجربة تمثيلية لها إلا أنه ساعدها على الشهرة ، متابعة "مكنتش كواليس كانت مراجيح" .

وأضافت هدى المفتي ، خلال حوارها لـ برنامج "السفيرة عزيزة " ، المذاع على فضائية دي إم سي ، أن أول تجربة تمثيلية لها كانت في مسلسل "هذا المساء " ، موضحة أنها بدأت مشوارها الفني كموديل ، وعملت لفترة في مجال الإعلانات .

وعن الأصدقاء المقربين لها ، أوضحت "المفتي" ، أن لديها كثيرًا من الأصدقاء خارج مجال الفن ، وأعز صديقة لها متزوجة ولا تعمل في المجال .