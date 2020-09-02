فن ومشاهير

ميريل ستريب تتبرع بـ25 ألف دولار لضحايا بيروت من السيدات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كان عملاق البحث على شبكة الإنترنت "جوجل" عن مساندتها لأهالي بيروت الذين تضرروا من تفجيرات مرفأ بيروت، من خلال التبرع لهم بمبلغ 2.2 مليون دولار. 

وذكرت "جوجل" في بيان صحفي أن هذا المبلغ يأتي ضمن برنامج مضاعفة التبرعات التي تعتمده الشركة، حيث تطابق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تساوي ذاك التبرع. 

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم الأموال إلى منظمات غير حكومية محلية تقدم الإغاثة الطبية والملاجئ العامة والتبرعات الغذائية في لبنان. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميريل ستريب تتبرع بـ25 ألف دولار لضحايا بيروت من السيدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا