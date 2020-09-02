ميريل ستريب تتبرع بـ25 ألف دولار لضحايا بيروت من السيدات

كان عملاق البحث على شبكة الإنترنت "جوجل" عن مساندتها لأهالي بيروت الذين تضرروا من تفجيرات مرفأ بيروت، من خلال التبرع لهم بمبلغ 2.2 مليون دولار.

وذكرت "جوجل" في بيان صحفي أن هذا المبلغ يأتي ضمن برنامج مضاعفة التبرعات التي تعتمده الشركة، حيث تطابق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تساوي ذاك التبرع.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم الأموال إلى منظمات غير حكومية محلية تقدم الإغاثة الطبية والملاجئ العامة والتبرعات الغذائية في لبنان.