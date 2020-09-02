الجمهور في أحدث ظهور لـ حازم إيهاب: شكلك زعلان

نشر الفنان حازم إيهاب، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

ونالت صورته العديد من التعليقات جاء بعضها ما بين "ايه العسل ده.. شكلك زعلان.. ده عمق ولا حزن".

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وكان حازم إيهاب، شارك في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، فيما شارك فى مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى.

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.