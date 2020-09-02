نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي يزور ماجدة الرومي ويعانقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الصفحة الرسمية للفنانة ماجدة الرومي صور أثناء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لها وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت الصفحة الرسمية لماجدة الرومي قائله: "أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديدا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري وعبر لها عن رغبته في رؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته".

وتابع قائلا: "بدورها أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته والوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألقت بالبشر والحجر وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان مشيرة إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبه".

واختتم قائلا: "الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول ستكونين بخير".