نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي يزور ماجدة الرومي ويعانقها في المقال التالي
وكتبت الصفحة الرسمية لماجدة الرومي قائله: "أراد الرئيس الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء السيدة ماجدة الرومي تشديدا على رغبته بإبراز وجه لبنان الفني الحضاري وعبر لها عن رغبته في رؤية تعاون فني لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته".
وتابع قائلا: "بدورها أكدت له ماجدة أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته والوقوف مع أهلنا بعد الكارثة التي ألقت بالبشر والحجر وشكرته على كل ما قام ويقوم به لخدمة لبنان مشيرة إلى زيارته للسيدة فيروز التي تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبه".
واختتم قائلا: "الرئيس الفرنسي تأثر لكلام سيدة الكلمات التي رأت الدمعة في عينيه فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني ليقول ستكونين بخير".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرئيس الفرنسي يزور ماجدة الرومي ويعانقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.