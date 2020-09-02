نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد منصور يكشف حقيقة إنتاج فيلم لشيرين عبدالوهاب في المقال التالي
ومن المقرر أن يكتب الفيلم الكاتب أمير طعيمة وإخراج أحمد شاكر خضير وسيتم تصوير أولى مشاهد العمل في أول ديسمبر وسيتم طرح البوستر الرسمي للعمل غدا.
وأضاف "منصور" أنه يجهز للبحث عن وجه جديد ليخوض دور البطولة مع شيرين ويشارك في هذا العمل عدد من الفنانين منهم من بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل.
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