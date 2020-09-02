نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال فيلم "توأم روحي" بمول طنطا لحضور العرض الخاص مع الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المنتج احمد السبكي حضور عرض فيلم "توأم روحي" بصحبه ابطال الفيلم "توأم روحي" في محافظه الغربية وذلك للاحتفال وحضور الفيلم مع الجمهور ومحبيهم.

على أن يكون العرض في تمام الساعة الـ السابعة والتاسعة مساءً، في سينما "جالاكسي" بمول طنطا، يوم الجمعة 4 سبتمر، ويحضر كل من النجم حسن الرداد وامينه خليل وعائشه بن احمد ومخرج العمل عثمان ابو لبن.

يذكر أن، فيلم "توأم روحى"، يشارك فى بطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وتأليف أمانى السويسى وإخراج عثمان ابو لبن.

وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

