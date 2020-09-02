هدى المفتى: "أهلى كانوا رافضين فكرة التمثيل بس أنا أقنعتهم"

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هدى المفتى، ضيفة في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية دي إم سي، وتحدثت عن بداياتها في مجال التمثيل، وأمور كثيرة خاصة بها.

وقالت "هدي" خلال حوارها في برنامج السفيرة عزيزة، أن أهلها كانوا رافضين أن تصبح موديل في البداية ولكن لأنها تعيش في بيت ديمقراطي تقبل رغبتها، واستطاعت أن تقنعهم بفكرة التمثيل والموديل.

يذكر أن هدى المفتى تعاقدت بشكل رسمي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "تحقيق"، وانطلق تصويره خلال الأيام الماضية، ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك، وخالد أنور، وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it" الرقمية