نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يستعد لطرح أغنية "بصرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد سعد عن استعداده لأغنية جديدة وذلك من خلال مشاركته بوستر تشويقي للعمل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت "سعد" تعليقا على الصورة قائلا: "قريبا بصرة" وتفاعل الجمهور مع اسم الأغنية من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بصرة وثوم"و "طب كويس بصرة وكومي". يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد طرحه أغنية "100 حساب" بمشاركة حسن شاكوش والذي آثار الجدل من خلالها بسبب عمله مع مطرب ممنوع من نقاية الموسيقين.

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