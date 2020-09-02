نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى المفتى: أرفض الزواج من شخص بخيل.. ومجليش عرسان خالص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هدى المفتى، ضيفة في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية دي إم سي، وتحدثت عن بداياتها في مجال التمثيل، وأمور كثيرة خاصة بها.

وتحدثت عن حياتها العاطفية وتقدم الأشخاص للزواج منها، قائلة "ما جاليش عرسان خالص ولا عريس"، مشيرة بأنها لها مواصفات بالطبع في زوجها المستقبلي، رافضة فكرة الزواج من شخص بخيل.

يذكر أن هدى المفتى تعاقدت بشكل رسمي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "تحقيق"، وانطلق تصويره خلال الأيام الماضية، ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك، وخالد أنور، وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it" الرقمية