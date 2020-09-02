هدى المفتى: أرفض الزواج من شخص بخيل.. ومجليش عرسان خالص

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وتحدثت عن حياتها العاطفية وتقدم الأشخاص للزواج منها، قائلة "ما جاليش عرسان خالص ولا عريس"، مشيرة بأنها لها مواصفات بالطبع في زوجها المستقبلي، رافضة فكرة الزواج من شخص بخيل.
يذكر أن هدى المفتى تعاقدت بشكل رسمي على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "تحقيق"، وانطلق تصويره خلال الأيام الماضية، ويشارك في بطولته كل من أحمد مالك، وخالد أنور، وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it" الرقمية
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