فن ومشاهير

شركة "سنيرجي" تطرح الإعلان التشويقي لفيلم "موسي"

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طرحت شركة "سنيرجي" للانتاج السينمائي، الاعلان التشويقي الأول لـ فيلم "موسي" للفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتامعي "فيس بوك".

يذكر أن فيلم "موسى" انتاج مشترك بين شركة سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصرالعالمية، وذلك لضخامة الانتاج واستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث،حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

يشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، إياد نصار، وسارة الشامي، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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