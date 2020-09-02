بدء توافد النجوم إلى السجادة الحمراء لـ مهرجان فينيسيا السينمائي

بدأ قبل قليل توافد نجوم الفن إلى السجادة الحمراء استعدادا لانطلاق حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ77.
وكان من بين أول الوافدين رئيس بينالي فينيسيا المنظم للمهرجان روبرتو سيكوتو، برفقة مدير المهرجان ألبيرتو باربيرا.
كان لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو الإيطالى، أكد في وقت سابق أن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى سيعقد كما هو مخطط له في سبتمبر، مع انحسار تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد.
ويقوم المهرجان حاليا بإنشاء ساحتين في الهواء الطلق، فيما تترأس النجمة العالمية صاحبة الأوسكار كيت بلانشيت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.
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