بـ الإعلان التشويقي.. كريم محمود عبد العزيز يروج لفيلمه الجديد "موسى"

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، الإعلان التشويقي الأول الخاص بالفيلم الجديد "موسى"، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . وكتب على الفيديو معلقًا :"بسم الله توكلنا على الله ..العالم القديم لازم ينتهى ..الاعلان التشويقي الاول لفيلم موسى ..قريبًا بجميع دور العرض " يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض. فيلم موسى من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

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