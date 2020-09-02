أسرار النجوم.. إنجى على تستضيف خالد سرحان على نجوم FM .. غدا

تستضيف غدًا الخميس الإعلامية إنجى على الفنان خالد سرحان فى برنامج أسرار النجوم الساعة الثامنة مساء على محطة وراديو نجوم FM 100.6 خالد سرحان لديه تاريخ كبير من خلال مشاركته فى جميع الأعمال الفنية. واخر أدواره شخصية مروان دهب فى مسلسل خيانة عهد مع الفنانة الكبيرة يسرا كما شارك خالد سرحان فى اعمال أمير الظلام وصاحب السعادة مع الزعيم عادل وأيضا أحدى أبطال مسرحية بودى جارد بطولة مسرحية اللى عليهم العين يوميات زوجة مفروسة قيد عائلى عنتر ابن ابن ابن شداد مأمون وشركاه الصندوق الأسود كابتن مصر مولانا العاشق سرايا عابدين. وأبن ليل بابا نيته وهيبه أكس لارج الريان ابن القنصل قصة حب العيادة الديكتاتور عصابة الدكتور عمر سكه الهلالى علاقات خاصة السفارة فى العمارة كامل الأوصاف حريم كريم بنت أفندينا كان يوم حبك حكاوى طرح بحر التجربه الدنماركية امس لا يموت العطار والسبع بنات أميرة فى عابدين العائله والنَاس أوان الورد فلاح فى الكونجرس اضحك الصورة تطلع حلوة كلام الليل رسالة الى الوالى سندس وأخواتها.

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