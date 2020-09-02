خطوبة كريمة الإعلامى خالد حلمي على المهندس معتز مصطفى

احتفل الإعلامي خالد حلمى بخطوبة ابنته الكبرى ندى حلمى على المهندس معتز مصطفى محمود وذلك في منزل العروس.

وقد اقتصر الحفل على العائلتين وبعض أصدقاء العروسين.

ويتقدّم موقع "دوت الخليج" بأصدق التهانى للعروسين.

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