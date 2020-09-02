فن ومشاهير

خطوبة كريمة الإعلامى خالد حلمي على المهندس معتز مصطفى

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احتفل الإعلامي خالد حلمى بخطوبة ابنته الكبرى ندى حلمى على المهندس معتز مصطفى محمود وذلك في منزل العروس.

وقد اقتصر الحفل على العائلتين وبعض أصدقاء العروسين.

ويتقدّم موقع "دوت الخليج" بأصدق التهانى للعروسين.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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