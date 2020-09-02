4 نجمات قررن العودة لأزواجهن مؤخرًا بعد فترة من الانفصال..ليان بزلميط أحدثهن وما مصير مشاعل الشحي؟

شهد شهر أغسطس لعام 2020 العديد من حالات الانفصال في الوسط الفني، والتي شغلت بال عدد من المتابعين، لكنه شهد أيضًا عدد من النجمات اللاتي قررن العودة لأزواجهن بعد انفصال دام لاسابيع، أو حتى لسنوات،، كان من أبرز هؤلاء النجمات ليلى اسكندر وإيناس عز الدين ومؤخرًا ليان بزلميط.

ليان بزلميط تعود لزوجها والسبب ابنها

الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط عادت لزوجها بعدانفصال دام عدة أشهر، حيث أعلنا الثنائي انفصالها في 2019، لكنهما عادا مجددًا معًا قبل أيام قليلة.

وأعلنت ليان الخبر السعيد عبر برنامج "ET بالعربي" وأكدت أن السبب في عودتها لزوجها هو ابنها الوحيد مازن الذي يبلغ من العمر 3 أعوام، لافتة إلى أنهما كانا يرغبان في أن يعيش الطفل بينهما في بيئة صحية، مُشيرة أيضًا إلى أن قصة الحب التي جمعتها بزوجها كانت سببًا رئيسيًا في العودة بعد الانفصال.

وأوضحت الفنانة الشابة أن خبر عودتها لزوجها كان له تأثيرًا إيجابيًا على طفلهما، حيث باتت نفسيته أفضل كثيرًا وتولد له شعورًا بالأمان، بعدما بات يرى والديه معًا باستمرار.

ليلى اسكندر وانفصال لمدة أسبوع!

الفنانة ليلى اسكندر فاجئت الجمهور بانفصالها عن الفنان يعقوب الفرحان، لكن الانفصال لم يدم طويلًا حيث عادت بعد إعلان الخبر بأسبوع، لتعلن عن عودتهما مرة أخرى كزوجين، ونشرت فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستقبل زوجها الذي ظهر وهو يحمل ابنه منها "يوسف"، وعلقت على الفيديو قائلة:" ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بو يوسف بالسلامة.. نورت بيتك.. دائما الحب ينتصر".

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لكن البعض شكك في حقيقة انفصالهما من الأساس واتهموها بتعمد إثارة الجدل حول علاقتها بزوجها، إلا أن الثنائي حرصا على توضيح الأمر، وقالا في تصريحاتهما: "أنا ويعقوب مناح.. زعلت وزعلت الناس معي، وفرحت وفرحت الناس معي"، كما لفت يعقوب الفرحان إلى أن ما حدث كان مجرد خلاف عابر بينهما، وأضاف: "أنا وليلى هيك حتى لما بنزعل.. بتبقى دي طريقتنا.. وما في شيء".

إيناس عز الدين تعود لزوجها بعد عامين من الانفصال

احتفلت المطربة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب آيدول"، بعودتها لزوجها المطرب أحمد قمر بعد طلاق دام لمدة عامين ونصف تقريبًا، ونشرت عدة صور رومانسية لها مع زوجها عبر حساباتها الرسمية، وظهرت وهي مرتدية فستان زفاف.

وعلقت على زواجها مجددًا منه قائلة: "والفرصة التانية بنستناها"، كما اعتذرت لأصدقائها بسبب عدم إقامتها حفل زفاف ودعوتهم له، وأضافت: "ناس كتير زعلانين إننا ما عزمناهمش بس والله احنا عملنا كتب كتاب على الضيق جداً من غير اي مدعوين نهائياً وجلسة تصوير فقط".

هل يمهد أحمد خميس ومشاعل الشحي لعودتهما بعد الانفصال؟

الفنان أحمد خميس وزوجته السابقة مشاعل الشحي، عادا من جديد لإثارة الجدل حول علاقتهما، بعد إعلان انفصالها قبل أسابيع، حيث نشر خميس صورة جديدة له عبر حسابه على انستجرام، وكتب من خلالها رسالة قصيرة اعتبرها البعض موجهة لزوجته السابقة، وذلك بعد انفصالهما فقال: "أقدر أقول أني مشتاق؟".

أما الفنانة مشاعل الشحي فقد فاجئت متابعيها بنشر رسالة أيضا قصيرة عبر حسابها على انستجرام تبدو وكأنها ردًا على ما كتبه أحمد خميس حيث كتبت: "طيب اتصل و قولها"، وهو ما جعل جمهور كل منهما يتوقع عودتهما لبعضهما البعض قريبًا.