فن ومشاهير

صور وتفاصيل جديدة من لقاء ماجدة الرومي والرئيس الفرنسي وتتحدث عن السيدة فيروز

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

القاهرة- سما جابر الأربعاء,02 أيلول (سبتمبر) 2020 - 18:39

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته إلى لبنان، بلقاء الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، بعد ساعات من لقائه بالسيدة فيروز، وانتشار بعض الصور من كواليس ذلك اللقاء الذي وثق أحدث ظهور للنجمة الكبيرة بعد غياب لسنوات.

بعد فيروز..ماجدة الرومي تلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون

ونشر الحساب الرسمي للفنانة ماجدة الرومي عبر انستجرام، مجموعة صور من لقائها بالرئيس الفرنسي، وكشف الحساب عن تفاصيل وكواليس لقائهما، حيث عبر ماكرون خلال اللقاء عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنتها الأخيرة بعد تفجير مرفأ بيروت وإصابة ووفاة العديد من اللبنانيين، وتضررهم ماديًا ومعنويًا.

ماجدة الرومي تعلق على زيارة ماكرون لفيروز

من جانبها أكدت ماجدة الرومي أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهله بعد الكارثة التي حلت به مؤخرًا، كما وجهت الشكر له على كل ما قام به، وخاصة زيارته إلى السيدة فيروز في منزلها وتكريمها بوسام جوقة الشرف الذي يعد أرفع وسام فرنسي، حيث وصفت تلك الزيارة بأنها "تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه"، بحسب قولها.

وبحسب التفاصيل التي نشرها الحساب الرسمي للفنانة ماجدة الرومي، فإن الرئيس الفرنسي تأثر بحديثها معه وأدمعت عيناه، وعانق كلاهما الآخر، وقال لها: "ستكونون بخير". ‬⁩

وكانت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء، إلى قصر الصنوبر، للقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصحبة شقيقها، وظهرت في إحدى الصور وهي تحمل باقة من الورود لتهديها له.

Advertisements

تفاصيل تكريم السيدة فيروز بأرفع وسام فرنسي

وقبلها بيوم، حرص الرئيس الفرنسي على زيارة النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية، من أجل تكريمها بأرفع وسام فرنسي، كما أهدته دوت الخليج في نهاية اللقاء لوحة فنية عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور عليه اسمه.

وظهرت فيروز في الصور التي نشرتها صفحتها الرسمية بعد اللقاء؛ مرتدية واقيًا بلاستيكيًا شفافا ومتلزمة بقواعد التباعد الاجتماعي، ولاقت أحدث صور للفنانة الملقبة بـ"جارة القمر" إعجاب قطاع كبير من الجمهور الذين عبروا عن سعادتهم لرؤيتها مجددًا وتمنوا لها الصحة والسعادة.

أعداد مجلة دوت الخليج

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صور وتفاصيل جديدة من لقاء ماجدة الرومي والرئيس الفرنسي وتتحدث عن السيدة فيروز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا