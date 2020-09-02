صور وتفاصيل جديدة من لقاء ماجدة الرومي والرئيس الفرنسي وتتحدث عن السيدة فيروز

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته إلى لبنان، بلقاء الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، بعد ساعات من لقائه بالسيدة فيروز، وانتشار بعض الصور من كواليس ذلك اللقاء الذي وثق أحدث ظهور للنجمة الكبيرة بعد غياب لسنوات.

بعد فيروز..ماجدة الرومي تلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون

ونشر الحساب الرسمي للفنانة ماجدة الرومي عبر انستجرام، مجموعة صور من لقائها بالرئيس الفرنسي، وكشف الحساب عن تفاصيل وكواليس لقائهما، حيث عبر ماكرون خلال اللقاء عن رغبته في رؤية تعاونٍ فنيٍ لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنتها الأخيرة بعد تفجير مرفأ بيروت وإصابة ووفاة العديد من اللبنانيين، وتضررهم ماديًا ومعنويًا.

ماجدة الرومي تعلق على زيارة ماكرون لفيروز

من جانبها أكدت ماجدة الرومي أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض من كبوته وللوقوف مع أهله بعد الكارثة التي حلت به مؤخرًا، كما وجهت الشكر له على كل ما قام به، وخاصة زيارته إلى السيدة فيروز في منزلها وتكريمها بوسام جوقة الشرف الذي يعد أرفع وسام فرنسي، حيث وصفت تلك الزيارة بأنها "تلامس روح لبنان المنفي الجميل الذي نحبّه"، بحسب قولها.

وبحسب التفاصيل التي نشرها الحساب الرسمي للفنانة ماجدة الرومي، فإن الرئيس الفرنسي تأثر بحديثها معه وأدمعت عيناه، وعانق كلاهما الآخر، وقال لها: "ستكونون بخير". ‬⁩

وكانت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء، إلى قصر الصنوبر، للقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بصحبة شقيقها، وظهرت في إحدى الصور وهي تحمل باقة من الورود لتهديها له.

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تفاصيل تكريم السيدة فيروز بأرفع وسام فرنسي

وقبلها بيوم، حرص الرئيس الفرنسي على زيارة النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية، من أجل تكريمها بأرفع وسام فرنسي، كما أهدته دوت الخليج في نهاية اللقاء لوحة فنية عبارة عن مجسم خشب من الأرز، محفور عليه اسمه.

وظهرت فيروز في الصور التي نشرتها صفحتها الرسمية بعد اللقاء؛ مرتدية واقيًا بلاستيكيًا شفافا ومتلزمة بقواعد التباعد الاجتماعي، ولاقت أحدث صور للفنانة الملقبة بـ"جارة القمر" إعجاب قطاع كبير من الجمهور الذين عبروا عن سعادتهم لرؤيتها مجددًا وتمنوا لها الصحة والسعادة.