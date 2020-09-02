النجوم يواصلون الاحتفال بأغنية عبد المجيد عبد الله الجديدة "ما كان هذا حب"..شاهدوا

أغنية "ما كان هذا حب" للفنان عبد المجيد عبد الله، تصدرت منصات البحث على الإنترنت بمجرد طرحها أمس، الثلاثاء، عبر تطبيق ديزر وقناة روتانا على يوتيوب، واعتبرها الجمهور من أهم الأغاني المنفردة التي طرحت في صيف 2020.

الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز يشيد بصناع "ما كان هذا حب"

وحرص عدد من الجمهور والمشاهير على التفاعل مع الأغنية الجديدة للفنان السعودي، بإعادة نشرها عبر حساباتهم على تويتر وانستجرام ومواقع التواصل الأخرى، بالإضافة إلى تهنئته بنجاح الأغنية خلال فترة قصيرة من طرحها.

وكان من أبرز من هنئوا عبد المجيد عبد الله، كان الشاعر السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز الذي أشاد بصناع عمل الأغنية وكتب عبر حسابه على تويتر: "إبداع وإمتاع .. من المتفرد عبدالمجيد والمتسيد تركي والمتجدد طارق محمد والمتمرد عصام الشرايطي".

عبد المجيد عبد الله يعلق على إشادة صديقه

وحرص عصام الشرايطي وعبد المجيد عبد الله على إشادة صديقهما، فرد المطرب السعودي قائلًا :"شكراً يا أمير يا شاعر الحب وأصدقه"، فيما رد موزع الأغنية الجديدة عصام الشرايطي وقال: "شكرا أبو فيصل صديقي المبدع العبقري".

عبد المجيد الكناني يهنئ عبد المجيد عبد الله بطريقته

بينما نشر الممثل والكاتب الكوميدي السعودي عبد المجيد الكناني مقطع فيديو عبر تويتر، وظهر فيه وهو يستمع للأغنية الجديدة داخل سيارته ويتفاعل معها، وهو ما نال إعجاب عبد المجيد فأعاد مشاركة الفيديو عبر حسابه وعلق: "يا حظّي السمي صار صاحبي"، فيما علق المطرب الخليجي عصام كمال وعبر عن إعجابه بالأغنية، واستعان بجملة "فاتني وفاتك" ليعلق بها على الأغنية الجديدة لزميله.

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أحدث أعمال عبد المجيد عبد الله

أغنية عبد المجيد عبد الله الجديدة "ما كان هذا حب" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، ويقول مطلع الأغنية: "أجل ما كان هذا حب.. أجل كله تهيالي..أجـل كل الحقيقة كذب قصّة عشتها لحالي"

الجدير بالذكر أن الفنان القدير قد طرح مؤخرًا أيضًا كليب أغنيته "هانت عليك"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات رحاب وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، ومن المقرر أن يطرح عبد المجيد عبد الله أحدث ألبوماته قريبًا، والذي يتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.