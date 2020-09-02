إلهام علي تكشف كواليس شخصية بدرية في فيلم "بلال السادس"..فما قصة إطلالة "الهنود الحمر"؟

أوشكت الفنانة السعودية إلهام علي، على الانتهاء من تصوير دورها في الفيلم السينمائي السعودي الجديد "بلال السادس"، وتحدثت الفنانة عن كواليس دورها وتحضيرها للشخصية خلال لقاء مع برنامج "ET بالعربي".

كواليس إطلالة إلهام علي الغريبة في "بلال السادس"

وعرض البرنامج خلال اللقاء مع إلهام علي، عدة مقاطع فيديو من كواليس الفيلم المنتظر عرضه قريبًا، حيث ظهرت فيه إلهام بإطلالة غريبة، غيرت كثيرًا من ملامحها، فظهرت بالضفائر الطويلة وارتدت ملابس شبيهة بملابس "الهنود الحمر".

وأكدت إلهام علي أن تحضيراتها اليومية من أجل الظهور بهذا اللوك، تأخذ تقريبًا 6 ساعات متواصلة، لافتة إلى أنها استعانت بسيدة سودانية لتكون المشرفة على تلك الإطلالة التي ستظهر بها.

تفاصيل تجسيد إلهام علي لشخصية "بدرية"

وأوضحت الفنانة السعودية أنها كانت تريد تقديم عملًا مختلفًا للجمهور منذ فترة، وهو ما تحقق في "بلال السادس"، كما أن الشخصية ساعدت في ظهورها بإطلالة غريبة ومختلفة عما قدمته في السابق، وكشفت أيضًا أنها تقدم شخصية فتاة تدعى "بدرية" مُضيفة: "دوت الخليج شخصية موجودة كتير في مجتمعاتنا وشبه ناس كتير التقيت فيهم".

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تصوير "بلال السادس" في السعودية

وأشادت إلهام علي بأماكن تصوير العمل الذي قرر صناعه تصويره بالكامل داخل بعض الأماكن الطبيعية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنهم حرصوا على تسليط الضوء على المناطق السياحية المميزة بجغرافيتها الرائعة.

الجدير بالذكر أن أحداث فيلم "بلال السادس" تدور حول عائلة تصل إلى أحد الاماكن المجهولة التي لم يراها بشر من قبل، ويواجهون مجموعة من الأحداث الصادمة، وهو من بطولة إلهام علي وزارا البلوشي ومحمد الهاشم وفيصل العمري ونورة عصر وسعيد صالح وسمير ناصر وإخراج حيدر سمير.