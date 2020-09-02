نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زي ما انتي" الأكثر استماعا بين ٢٠ أغنية على مستوى العالم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة كبيرة تصدرت اغنية زي ما انتي للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الاغاني الأكثر استماعا حول العالم ، وحققت الأغنية المركز العشرين بين أكثر الاغاني استماعا حول العالم خلال الأيام الماضية.
وعادت الأغنية لتتصدر الأكثر استماعا منذ أن طرح الهضبة كليب مصور لها من حفله الاخير بالساحل الشمالي والذي سعى من خلاله لتأريخ أغنياته بالتصوير السينمائي.
أغنية زي ما انتي صدرت في ألبوم سهران، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع نادر حمدي.
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