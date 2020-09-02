نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جومانا مراد عن مؤلف "مدرسة الحب 3": الحبكة الدرامية أساس نجاح المسلسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها البالغة بنجاح الحلقات الأولى من مسلسل "مدرسة الحب 3"، والذي يعرض على قناة "يا هلا الأولى"، التابعة لشبكة OSN، بمشاركة نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي، بعد فترة طويلة من التأجيل، وتذاع الحلقة يوميا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت جومانا مراد، أن ردود أفعال الجمهور فاق توقعاتها خاصة بعد إنهيار عدد كبير من الجمهور بالبكاء بسبب أحد المشاهد، وأنها تتابع جميع التعليقات عبر حساباتها الشخصية وتتفاعل معهم بشكل كبير وخاصة جمهورها الذين يهنئونها بنجاح العمل، مشيرة أنها أول ممثلة عربية تنتج مسلسل كبير بذلك الحجم، وتحب تبحث عما هو جديد ومتميز في كل ما تقدمه من حيث أدوارها وأعمالها.

وأضافت "مراد" أصداء المسلسل كانت في غاية الروعة وذلك بعدما عرضت أغنية "قلبى وقع" مساء أمس للفنانة اللبنانية كارول سماحة، والتي صنعت خصيصا من أجل المسلسل ووهي من كلمات الشاعرة سهام شعشاع وألحان الموسيقار محمد رحيم، وسعيدة بوجودها ضمن المسلسل.

وتحدثت جومانا مراد، عن مؤلف المسلسل معتز فتيحة خاصة أن سيناريو الجزء الثالث حققا نجاحا كبيرا عن أجزائه السابقة وقالت:"طريقة كتابة العمل جيدة بشكل كبير ومختلفة ومتميزة، وأبهرنى عندما قرأت الورق ونجاح العمل يرجع بسبب "الحبكة الدرامية" التي كتبها فتيحة على الرغم من كثرة الأحداث والمفاجأت في كل حلقة، وقصة العمل مكتوب بشفافية عالية وهو كاتب متميز وأهنأنه على نجاح المسلسل وأحببت العمل معه وأتمنى أن يجمعنا عمل أخر.

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وأردفت:" نجاح أي عمل سببه قصته، ومسلسل مدرسة الحب حقق نجاح كبير بشهادة من الجمهور الذين أوضحوا أن قصة المسلسل التي كتبها المؤلف معتز فتيحة كانت في غاية الروعة والجمال، والتوليفه التي حبكها كانت مميزة ومن الأعمال التي ستجعل الجمهور يتذكرها بعد فترة طويلة.

وكشفت جومانا عن أصعب مشاهد المسلسل حيث قالت:"مشهد موت مراد في الحلقة الرابعة ومشهد النهاية"، ونجاح المسلسل له عدة زوايا من بينها أبطال العمل أبرزهم النجم خالد الصاوي، أمير كرارة، الراحل فاروق الفيشاوي، وغيرهم وتميز مصطفى قمر بالغناء في المسلسل لأول مرة بالهجة اللبنانية، موضحة أنها تقلق من كل عمل تقدمه ولكنها تطلب التوفيق من الله.

وتصدرت أغنية تتر العمل "لينا حياة بعدين" على تريند جوجل والتي قدمها النجم تامر حسني ووصلت في 24 ساعة إلي مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتعاون فيه مع الشاعر احمد الملكي والملحن شريف بدر وتوزيع هيثم راضي.

ويعتبر مسلسل "مدرسة الحب"، هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت الـ75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

يذكر أن مسلسل "مدرسة الحب 3" بطولة جومانا مراد، بولنت إينال، مراد يلدريم، مصطفى قمر، أمير كرارة، خالد الصاوي، فاروق الفيشاوي، مي سليم، محمد لطفي، صبري عبد المنعم، لقاء سويدان، صفاء سلطان، طلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.