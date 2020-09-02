نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عن عالم شادي عبد السلام.. غدآ بنادي سينما رموز مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة تقام غدآ عروض نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بنادي الياسمين ٣ التابع للقوات المسلحة. Advertisements ومن المقرر أن يعرض فيلم (عن عالم شادي عبد السلام) للمخرجة "نبيهة لطفي" ويصاحب الفعاليات ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس "شادي العناني" و تستمر لمدة ٤ ايام . يشرف علي الورشة المخرج اسامة ابو زيد مدير عام الادارات الانتاجية بالمركز، تقام فعاليات النادي غدآ الخميس القادم الموافق ٣ سبتمبر. و يشارك بالورشة ٢٠ متدرب من الشباب فئة عمرية ١٦ فيما فوق. الورشة تقام مجانآ لمحبي السينما وفن الديكور في تمام الخامسة مساء بنادي الياسمين ٣ بمدينة المستقبل مع اتخاذ كافة الاجراءات الحترازية لمواجهة جائحة كورونا

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