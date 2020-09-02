فن ومشاهير

تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"

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أعلنت قناة "الحياة" عن موعد عرض مسلسل "قوت القلوب" والذي من المقرر عرضه يوم 5 سبتمبر وبدأ منذ يومين عرض حلقات من الجزء الأول منه وذلك في تمام الساعة ال9 مساء.

وكان قد انتهى فريق العمل في الأيام القليلة الماضية من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، ونورهان، ورانيا فريد شوقي، واَخرون.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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