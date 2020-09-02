تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"

أعلنت قناة "الحياة" عن موعد عرض مسلسل "قوت القلوب" والذي من المقرر عرضه يوم 5 سبتمبر وبدأ منذ يومين عرض حلقات من الجزء الأول منه وذلك في تمام الساعة ال9 مساء.

وكان قد انتهى فريق العمل في الأيام القليلة الماضية من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، ونورهان، ورانيا فريد شوقي، واَخرون.