وكان قد انتهى فريق العمل في الأيام القليلة الماضية من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل.
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، ونورهان، ورانيا فريد شوقي، واَخرون.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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