أمير طعيمة يكشف حقيقة كتابته فيلم "السندريلا" لشيرين عبدالوهاب

أوضح الكاتب أمير طعيمة عن حقيقة مشاركته في عمل سينمائي للفنانة شيرين عبد الوهاب يحمل اسم "سندريلا" وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتب "طعيمة" قائلا أنه لم يكتب فيلم لشيرين عبد الوهاب يحمل اسم "سندريلا" متابعا: "كل الأخبار اللي بيتم تداولهت والتي وصلت لنزول بوستر للإسم غير صحيحة". يذكر أن المنتج وليد منصور قد كشف عن حقيقة البوستر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن اسم الفيلم "حبيبي" وليس " سندريلا" وأن هذا البوستر من جمهور شيرين وليس أكثر من ذلك أما البوستر الرسمي سيتم طرحه غدا.

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