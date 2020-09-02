كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن رايه في اسباب فقدان مسلسلات الـ 30 حلقة خطها الدرامي في المنتصف.
وقال محمد عبدالرحمن في تصريحات ل"دوت الخليج" ان الفيصل هو الورق، فهو الذي يشد الجمهور للأحداث، او يجعله يترك العمل، واكبر دليل ان الجمهور يتابع المسلسلات الكوري والتركي، التي تتخطى الـ 100 حلقة وهي متحمسة لها، أما بالنسبة لنا فعناصرنا محدودة على جميع المستويات وليس لدينا الكثير من الكتاب ولا المخرجين.
يشار إلى أن مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سر انجذاب المشاهدين للتركي.. محمد عبد الرحمن يكشف سبب ملل الجمهور من مسلسلات الـ٣٠ حلقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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