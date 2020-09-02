محمد كيلاني يعلن عن موعد عرض مسلسل "الآنسة فرح"

أعلن الفنان محمد كيلاني عن موعد عرض مسلسل "الآنسة فرح" وذلك من خلال مشاركته صورة مع رانيا يوسف عبر حسابه هلى موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتب "كيلاني" تعليقا على الصورة قائلا: "ديدااا الجزء الثاني من الانسة فرح في شهر ١١ إن شاء الله". مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي.

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