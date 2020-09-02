محمد رمضان يحصل على تأشيرة الإمارات الذهبية ويشكر حاكم دبي

توجه الفنان محمد رمضان برسالة شكر وتقدير لحاكم دبيالشيخ محمد بن راشد، وذلك بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات.

وعلق رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله.

وأضاف: وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي ثقة في الله نجاح.

على صعيد آخر، شارك محمد رمضان، محبيه بصورة جديدة من كليب أغنيته الجديدة والذي يتعاون من خلالها مع العالمي جيمس.

يذكر أنّ رمضان قرر المشاركة في رمضان المقبل بمسلسل "موسى" وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

