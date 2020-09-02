نداء شرارة: سأكشف تفاصيل أغنيتي الجديدة قريبا

قالت نداء شرارة، في تصريح لـ "دوت الخليج" : "الجمهور يطلبون مني الظهور في لايف كي أتحدث عن أغنيتي الجديدة التي أستعد لطرحها وسأكشف تفاصيلها قريبا".
يذكر أن قالت نداء شرارة، في تصريح لـ "دوت الخليج": "سعيدة جدا بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية شروط وتفاعل الجمهور معها من جميع الوطن العربي، واستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول بعد النجاح الذي حققناه بأغنية "حبيتك بالتلاتة".
أغنية "حبيتك بالتلاتة" حققت ما يقرب من 50 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: سامر أبو طالب، ومن إنتاج وتوزيع: جان ماري الرياشي.
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