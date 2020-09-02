هدية غير متوقعة من حاكم دبي لـ محمد رمضان | شاهد

وجه النجم محمد رمضان عبر صفحته بموقع فيسبوك الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. ونشر صورة من تأشيرة اقامة تصل إلى 10 سنوات وعلق قائلا: "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكرًا حكومة #دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي #ثقة_في_الله_نجاح". ونشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر من خلال تجهيزه لعمله الجديد والمقرر أن يشارك فيه المطرب العالمي مستر جيمس. اقرأ أيضًا: Advertisements وعلق محمد رمضان قائلًا: "قريبًا جدًا". ويتم التجهيز للعمل الجديد فى دولة الامارات حيث يتم تصوير المشاهد برفقة ميتر جيمس. يُذكر أن احدث أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى. facebook

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