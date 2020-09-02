مهرجان هنعمل لغبطيطا يحصد 8 ملايين مشاهد على يوتيوب.. شاهد

حصد مهرجان "هنعمل لغبطيطا" للفنان عمر كمال و حسن شاكوش 8 ملايين مشاهد على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " . ونشر عمر كمال صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق قائلا " ٨ ملايين في أول اسبوع الحمد لله شكرا على كل دعمكم ". اقرأ أيضا :

عمر كمال: هنعمل لخبطيطا الأولى على مستوى يوتيوب فى الوطن العربى و تقول كلمات مهرجان هنعمل لغبطيطا :"رجعنا ليكو .. هنعلم تاني فيكو .. جامدين دايما عليكو .. كاسحين كل المجال .. يلا الدنيا زيطا .. وهنعمل لغبطيطيتا أسامينا دي بالخريطة .. معروف مين التقال".

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