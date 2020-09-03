فيديو ساخر من جديد لحمو بيكا في البيسين

انتشر فيديو للمطرب الشعبي حمو بيكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو في حمام سباحة ويغني.

وسخر الجمهور من حمو بيكا حيث ظهر في الفيديو وهو يسقط في حمام السباحة بشكل فكاهي وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "باينة خالص انها تمثيل"و"كل ده تصنع والله منه" و"واضح أوي انها مقصودة وانه متعمد يقع".

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا يثير الجدل بين الحين والآخر من خلال فيديوهات الفكاهية التي يدعي أنه لم يقصدها.