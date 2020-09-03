نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:
وجه النجم محمد رمضان عبر صفحته بموقع فيسبوك الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.
طرح النجم عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "يوم تلات" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".
بعد أيام قليلة من انتهاء تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي موسى للمخرج بيتر ميمي، أطلقت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، الإعلان التشويقي للفيلم الذي يمثل انطلاقة قوية لصناعة أفلام الخيال العلمي في مصر، ومن المرتقب طرح الفيلم قريبًا في السينمات.
استضاف موقع دوت الخليج مدربة الاسود فاتن الحلو وتحدثت عن تطبيقها للاجراءات الاحترازية في السيرك من خلال بث مباشر.
تصدرت صورة الفنانة ماجدة الرومي والرئيس الفرنسي ماكرون وسائل التواصل الإجتماعي، حيث استقبلها في مقر إقامته بقصر الصنوبر مساء أمس الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن|هدية من حاكم دبى لـ محمد رمضان.. وعمرو دياب يطرح كليب يوم تلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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