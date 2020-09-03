ادوني فرصة شهرين أفرزهم.. عمرو مصطفى: تلقيت رسائل من 70 ألف شاعر في يومين

أكد الملحن عمرو مصطفى، أنه تلقى عددا كبيرا جدا من رسائل الشعراء، بخصوص المسابقة التي أقامها مؤخرا، للكتابة على "تيمة لحنية"؛ لإعطاء فرصة للمواهب الجديدة.

وكتب عمرو مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" :"٧٠ ألف شاعر في يومين تم ارسال اشعارهم.. رجاء عايز فرصه مش اقل من شهرين؛ للفرز، واعطاء الموهوبين حقهم.. تحياتي لكل موهوب كتب علي التيمه سواء حلو او محاوله غير موفقه".

حرص عمرو مصطفي، على دعم المواهب الفنية عن طريق نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، طالب من خلاله، الشعراء الجدد، البدء في كتابة اعمال جيدة؛ من أجل اختيارها وتنفيذها في أسرع وقت.