بعد عرض حكاية أمل حياتي .. الجمهور يشيد بموهبة حنان مطاوع

أشاد الجمهور بدور الفنانة حنان مطاوع، في حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا إنا"، حيث أثارت ضجة على السوشيال ميديا، بعد عرض حلقات المسلسل.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :"حنان مطاوع و جمال حنان مطاوع .. دموعها ف اخر الحلقة و القهرة اللى ف عينها موتتنى رهيبة .. #حنان_مطاوع #إلا_انا #امل_حياتي".

و"حنان مطاوع في الحلقة الاولى من مسلسل "إلا انا / أمل حياتي" ، كالعادة تتفوق علي نفسها بأدائها السهل الممتنع الطبيعي بعيدا عن اي تكلف او تصنع وشكلها البسيط بملامحها الاقرب للبنت المصرية بدون اي عمليات تجميل وفيلر وبوتوكس وغيره مثل اكثر ممثلات الوسط حاليا .. الجميلة المبدعة حنان مطاوع تستحق دائما ان تكون الافضل".