وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي :"حنان مطاوع و جمال حنان مطاوع .. دموعها ف اخر الحلقة و القهرة اللى ف عينها موتتنى رهيبة .. #حنان_مطاوع #إلا_انا #امل_حياتي".
و"حنان مطاوع في الحلقة الاولى من مسلسل "إلا انا / أمل حياتي" ، كالعادة تتفوق علي نفسها بأدائها السهل الممتنع الطبيعي بعيدا عن اي تكلف او تصنع وشكلها البسيط بملامحها الاقرب للبنت المصرية بدون اي عمليات تجميل وفيلر وبوتوكس وغيره مثل اكثر ممثلات الوسط حاليا .. الجميلة المبدعة حنان مطاوع تستحق دائما ان تكون الافضل".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد عرض حكاية أمل حياتي .. الجمهور يشيد بموهبة حنان مطاوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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