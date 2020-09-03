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تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة دوت الخليج

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حل الفنان رامي وحيد ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري للحديث عن كواليس أعماله في السينما والتليفزيون، بالتزامن مع إعادة عرض مسلسله "الطوفان".
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تطرق رامي وحيد خلال حديثه عن علاقته الشخصية والفنية بالفنانة الكبيرة عبلة كامل، وشكل التعاون بينهما خلال مسلسل "سلسال الدم"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرض أجزائه.

وأيضا:

كما حرص رامي وحيد على توجيه رسالة خاصة لـ طالب الفريسكا الذي ظهر مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبره قدوة لجيل كامل من الشباب.

وكشف عن انتمائه للنادى الأهلي، لاعبا في الصغر ومشجعا ومحبا له، مشيرا إلى أنه لا يعنيه الإحتراف بين لاعبي الدوري المصري، قدر ما يمثله الإنتماء للمشجع البسيط.

وتواصل رامي وحيد مع جمهوره عن طريق بث مباشر: 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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