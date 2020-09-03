تحدث عن طالب الفريسكا وعلاقته بـ عبلة كامل.. رامي وحيد في ضيافة دوت الخليج

وأيضا:كما حرص رامي وحيد على توجيه رسالة خاصة لـ طالب الفريسكا الذي ظهر مؤخرا على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبره قدوة لجيل كامل من الشباب.
وكشف عن انتمائه للنادى الأهلي، لاعبا في الصغر ومشجعا ومحبا له، مشيرا إلى أنه لا يعنيه الإحتراف بين لاعبي الدوري المصري، قدر ما يمثله الإنتماء للمشجع البسيط.
وتواصل رامي وحيد مع جمهوره عن طريق بث مباشر:
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