لم يكن المرشح الأول له.. حكاية فيلم.. "الرجل الثاني" كان نقلة فنية كبيرة لـ"رشدي أباظة"

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أحمد جودة - القاهرة - حكاية فيلم اليوم عن واحد من أهم الأفلام في تاريخ الفنان الكبير رشدي أباظة، والذي حقق نقلة فنية له وهو "الرجل الثاني".

بدأت الحكاية قبل عام من إنتاج "الناصر صلاح الدين" كان الفنان الكبير أحمد مظهر، مرشحًا لدور "عصمت كاظم" في فيلم “الرجل الثاني”، ولكنه اعتذر لأن الدور لا يناسبه.

فعرض المخرج عز الدين ذو الفقار، الدور على رشدي أباظة، الذي تألق في الفيلم وكان نقلة فنية كبيرة لرشدي رغم أنه كان الرجل الثاني.

وأكمل القدر لعبته بعد عامين من فيلم "الناصر صلاح الدين" يقف الفارس والدنجوان معًا في الفيلم الشهير "وا إسلااماه" ليمتعا الجمهور مع قطز وبيبرس.

فيلم "الرجل الثاني" بطولة رشدي أباظة، سامية جمال، صباح، صلاح ذو الفقار، قصة يوسف جوهر، عز الدين ذو الفقار، ومن إخراج الآخير.

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كان أول عرض للفيلم في 24 ديسمبر 1959، كواليس تصوير فيلم "الرجل الثانى" مليئة بالحكايات الطريفة، بداية من توطد العلاقة بين رشدي وسامية وخدعته التي بسببها وقعت سامية في غرامه، مرورًا بالمواقف الكوميدية التي كانت تحدث بين صلاح ذو الفقار وصباح.

ومن بين هذه الحكايات اعتراض الرقابة على بعض الحوارات داخل الفيلم فعندما قدم المخرج عز الدين ذو الفقار، عليها فيلم "الرجل الثانى" سنة 1959 لأخذ الموافقة على عرضه في دور السينما، علقت الرقابة المشهد الذي يضم وصلة الردح بين سمرا "سامية جمال" وليما "صباح" التي كانت بتدور حول تأثير السمرا والشقرا، سبب الاعتراض كان أنها لن تسمح للشتائم والسباب التي تتداول في الأفلام أن تُسمع من قِبل العائلات المصرية.

وعندما قال لها عز الدين ذو الفقار، إنها حرية "إبداع" فردت الرقابة عليه أن مثل هذه الأفلام ليست حرية إبداع ولكنها محاولة لقلة الأدب، ومحاولة لإفساد الأخلاق في المجتمع، وأيضًا كان الاعتراض على جملة عصمت كاظم "رشدى أباظة" "وحياة طنط كيما اللي ما أحلف بيها كدب" أرادت الرقابة أن تعرف إذا كان لهذه الجملة أي معنى مسىء، في النهاية بعد شد وجذب وافقت الرقابة على التصريح بعرض الفيلم في صالات السينما فى مصر.

يعتبر فيلم "الرجل الثاني" أول أفلام الاثارة والتشويق في السينما المصرية، حيث تناول الفيلم قضايا التهريب والجريمة بأسلوب مبتكر لم تعرفه السينما المصرية من قبل وخرج من عباءة طرق الاحتيال البسيطة والعصابات التي كانت تظهر في أفلام فريد شوقي بالملابس المخططة، وفي نهاية الفيلم يتم القبض علي جميع أفراد العصابة بسبب ذكاء ضابط الشرطة. التي تقع البطلة في غرامه.

وقد شهدت السينما المصرية قمة النضج الفني في هذا الفيلم في محاولة للحاق بالسينما الأمريكية حيث تناول "الرجل الثاني" عالم الجريمة الغامض في مزيج خاص يعطي البطولة للمجرم وفي الوقت نفسه يجعل المشاهد يتعاطف مع محقق الشرطة ومحاولته الجادة للنيل من الأشرار.