في ذكرى ميلاده.. محمود الشريف صاحب نشيد "الله أكبر" الذي وضعه أثناء العدوان الثلاثي على مصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمود الشريف، الذي ترك أثرا لا يمحى من الأعمال الخالدة.

ولد محمود الشريف، في حيّ باكوس في الإسكندرية، وكان والده يعِده ليصبح رجل دين وتلقى علومه الأولى في الكتّاب وحفظ أجزاء القرآن ثم انتقل إلى مدرسة "حجر النواتية" ولم يكن مقبلًا على الدراسة بل اهتم بالرياضة البدنية ومارس المصارعة وشارك في عدة مسابقات محلية ودولية وفاز بالميداليات.

يعتبر محمود الشريف من ابرز الملحنين المصريين في جيله. عُرفت ألحانه بالتنوع وفي مقاربة أصوات غنائية مختلفة وحساسية مميزة قادرة على تطوير الأغنية العربية ما جعله يحتل مكانة راسخة في الموسيقى العربية. هو صاحب نشيد “الله اكبر” الذي وضعه أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وظلت إذاعة صوت العرب من القاهرة والإذاعة المصرية تبثانه وكان له اكبر الأثر على النفوس ورفع واستنهاض الهمّة الوطنية.

