بعد خناقة أحمد الشناوى.. طليقة محمود كهربا قليل الأصل

علقت الإعلامية، سارة خليفة، طليقة لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، على أزمة اللاعب مع زميله محمد الشناوى، أثناء تدريبات اليوم.

ونشرت "خليفة" بإطلالة جريئة، مرتدية "هاف ستوميك" ملون كاشف للبطن، مع كاش مايوه من نفس اللون والنقوشات، معتمدة على الشعر المنسدل.

وعلقت على الصورة قائلة: "طول ما البصل مينفعش يتعمل منه مربى إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى وعجبي".

وتابعت: "الكلام طبعا خارج نطاق حياتي أنا أعرف أربي أي حد يا عمري حتى قليل الأصل".

يشار إلي أن "سارة خليفة تزوجت من محمود عبد المنعم كهربا، في عام 2017 ثم انفصلت عنه بعد 6شهور من الزواج ورفعت دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تحمل رقم 1403 لسنة 2016، تطالب فيها بإلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

