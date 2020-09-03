ماجد المصري: عرض مسلسل "الوجه الآخر" حصري لا يقلقني

عبر النجم ماجد المصري عن سعادته البالغة بعرض مسلسل "الوجه الاخر" علي شاشة "سي بي سي" .

قال ماجد في تصريح لصدي البلد : لن أقلق من فكرة عرض مسلسل حصري لأن العمل الجيد يفرض نفسه ومن وجهة نظري الشخصية أن الأصلح له .

تابع : المسلسل اجتماعي ويركز علي موضوعات هادفة وتهم المجتمع ومن وجه نظري الشخصية أن المسلسل سوف يحقق نجاح .

من ناحية أخرى، يواصل ماجد تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.